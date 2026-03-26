神奈川県 環境農政局脱炭素戦略本部室 家庭グループ 主任主事の餘田尭彦氏脱炭素は大切−−。そうはわかっていても、「何から始めればいいのかわからない」と感じている人は少なくないだろう。環境にやさしい選択をしようと思っても、我慢や負担がともなうのではないかと身構えてしまうこともあるからだ。そんな中、神奈川県が実施した「かながわCO2CO2（コツコツ）ポイント＋（プラス）」は、3ヵ月間でおよそ100万人もが利用する