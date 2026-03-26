当時生後5か月の次男の頭部に暴行を加え意識不明の重体にさせた疑いで、警察に逮捕されたものの、その後不起訴となった男性（29）。 検察審査会が「不起訴不当」を議決したものの、大阪地検は再捜査の結果、「嫌疑不十分」で再び不起訴としました。 ■傷害容疑の一部が「不起訴」 2023年9月の大阪地裁判決によると、29歳男性は当時住んでいた大阪府泉大津市の自宅で、▽2019年12月から2020年2月にかけ、当時0歳の長男に対し、体