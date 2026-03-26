◇全国高校選抜ラグビー大会2回戦東福岡49―7御所実（2026年3月26日埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）5大会ぶりの優勝を目指す東福岡が、御所実（奈良）を49―7で圧倒し、準々決勝に進出した。後半25分に今大会初失点となるトライを許したが、計8トライを奪う快勝。準々決勝で大分東明と対戦する。堅守が代名詞の東福岡が、攻撃でも魅せた。陣地挽回の自陣からのキックは少なく、世界の主流となっているハイパント