3月25日（日本時間26日）、チェコ・プラハでフィギュアスケート世界選手権が開幕。女子ショートプログラムに出場した坂本花織の演技に注目が集まっている。【写真】坂本花織をメディアから守った、美しい「ライバル」坂本は2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪で団体戦・個人戦ともに銀メダルを獲得。今季限りでの現役引退を表明している。“やかましい太陽”の叫び今大会が現役ラストとなる坂本は、最終グループの32番で