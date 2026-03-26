26日の衆議院本会議で、国民民主党の深作ヘスス議員が、外務省に新設されたばかりの部署「国際和平調停ユニット」について質問した。【映像】国会最速？早口で質問（実際の様子）深作議員は「本ユニットは紛争の未然防止や早期収束に向け、初期段階から関与し、和平の実現、人道支援、さらには復興・復旧に至るまでシームレスに対応することを目的として、外務大臣の強いリーダーシップで設置されたものと承知をしています」と