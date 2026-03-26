歌手の美川憲一（79）が26日、自身のインスタグラムを更新。ものまねタレントのコロッケ（66）とのジョイントコンサートでの2ショットを公開した。「ど〜も〜美川よ〜」と書き出し、「一昨日、昨日と2日連続でコロッケとのコンサートが無事に終了したわよ〜」と報告。「舞台袖からの写真をアップするわね〜」と続け、2人が共演する写真を複数枚投稿した。「4月は、3日間あるから、ボイストレーニング、筋トレ、ストレッチを