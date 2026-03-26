【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２５日に開幕し、ヤンキースが７―０でジャイアンツに大勝した。この日は１試合のみで、大谷らが所属し、ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースは２６日にシーズン初戦を迎える。山本が２年連続で開幕投手を務める。巨人から移籍した岡本のブルージェイズは２７日が開幕戦となる。