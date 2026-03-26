アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃開始から間もなく1カ月が経過しようとする中、事態は極めて流動的な局面を迎えている。テレビ朝日外報部の大原武蔵記者は、水面下で進む停戦交渉の行方と、指導部への打撃を受けながらも反撃を継続するイラン側の軍事戦略について解説した。【映像】なぜ「トップ・高官」を失っても戦い続けられる？停戦に向けた動きを巡っては、イスラエルメディアがアメリカのトランプ大統領による1