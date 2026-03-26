横浜ＦＣ（資料写真）Ｊ２横浜ＦＣは２６日、契約満了で退団していたＦＷ伊藤翔（３７）が現役を引退すると発表した。クラブを通じ「大きな声援と叱咤（しった）激励、満員のスタジアムの雰囲気は一生忘れる事はできないでしょう」などとコメントした。後日、記者会見を開く。愛知・中京大中京高からフランスのグルノーブルに入団し、「和製アンリ」の異名で知られた。その後、Ｊリーグの横浜Ｍや鹿島などでもプレーし、横浜Ｆ