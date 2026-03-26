ASUS JAPANは3月25日、ゲーミングモニターの新製品として「ROG Strix 5K XG27JCG」を日本国内向けに発売すると明らかにした。3月27日から発売を予定しており、メーカー想定売価は142,920円前後。5K/180HzとWQHD/330Hzのデュアルモードゲーミングモニター「ASUS ROG Strix 5K XG27JCG」Fast IPSパネルを採用し、5K@180Hz と QHD@330Hz を瞬時に切替えて使うことができるゲーミングモニター製品。いずれのモードでも応答速度が最短0.