【モデルプレス＝2026/03/26】セブン‐イレブンは、鹿児島県への出店15周年を記念した「鹿児島出店15周年記念フェア」を、3月27日（金）から4月9日（木）までの14日間、県内のセブン‐イレブン218店舗にて開催。ご当地メニューなど計5品を販売する。【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル◆セブン「鹿児島出店15周年記念フェア」2011年3月の鹿児島県初出店以来、地域に根差したサービスを展開してきたセブン‐イレ