【モデルプレス＝2026/03/26】King ＆ Princeの永瀬廉が3月26日、都内で開催された映画「鬼の花嫁」公開前夜祭舞台挨拶に、共演の吉川愛、伊藤健太郎、片岡凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、池田千尋監督と共に出席。共演俳優から“キンプリ愛”を伝えられる一幕があった。【写真】キンプリファンのイケメン俳優◆永瀬廉、共演俳優から“キンプリ愛”明かされる公開前日ということで永瀬は「やっぱり前日っていうのが