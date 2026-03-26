3月26日 2回戦東北(宮城)ー英明(香川) 春のセンバツ高校野球。目標のベスト8をかけて香川の英明が2回戦に臨みました。 （記者リポート）「英明、初めての甲子園2勝をかけた試合がいま始まります」 目標とする甲子園ベスト8まであと1勝の英明。1回表、英明はノーアウト1,3塁で打席には松原。ショートゴロの間に3塁ランナーがホームインして先制します。 （松原蒼真選手の