インフルエンザの流行期が続いています。福岡県では18週連続でインフルエンザ警報が発表され、過去最長となっています。福岡県によりますと、3月22日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり11.37人でした。5週連続で減少しているものの、1医療機関あたりの感染者数が10人を下回っていないことから、福岡県は、18週連続でインフルエンザ警報を発表しています。これは、インフルエン