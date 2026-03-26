三重県の伊賀消防署のタンク車が水を積まずに出動し、放水できなかったことが分かりました。 【写真を見る】タンク車が水を積まず火災現場へ… 放水できず応援要請 車検後に“水を入れ忘れ” 三重･伊賀消防署 火事があったのは3月15日、三重県伊賀市一之宮の休耕田で「煙がすごい」などと消防に通報がありました。 タンク車1台が出動し、消火しようとしたところ、隊員が水が入っていないことに気づき、応援要請をしました。その