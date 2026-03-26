巨人の岸田行倫捕手が２６日、開幕戦を前に主将としてスタートする今シーズンの決意を口にした。第２１代主将に就任した背番号２７は「チームの先頭に立っていきたい気持ちが強いので、それを試合の中でしっかりできるようにやっていきたいと思います」とチームを牽引することを誓った。開幕戦は新人・竹丸とバッテリーを組むことが予想される。「竹丸は本当にどんな状況でも動じないですし、一切緊張しないって言っていたので