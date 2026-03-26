約70年の歴史に幕を下ろしました。少子化を背景に閉園が決まった駒ヶ根市の幼稚園で26日、閉園式が行われました。園児「園旗を返します。ありがとうございました」伊藤祐三市長「ありがとうございます」大きな幼稚園の旗が園児たちの手によって駒ヶ根市の伊藤祐三市長に返されました。今月で閉園する駒ヶ根市立下平幼稚園で閉園式が行われ、卒園児を含む最後の園児19人とその保護者が思い出の園舎に別れを告げました。駒ヶ根市では