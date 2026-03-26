高岡市の雨晴海岸で、先週から沖合の女岩まで陸続きになる現象が続いています。なぜ起きているのか、専門家とともに取材してみると、能登半島地震が影響している可能性が浮かび上がってきました。 「珍しい」はずの現象が続くなぜ急に砂地が広がったのか？ 県内外からの観光客らで今週もにぎわいを見せる雨晴海岸です。しかし以前とは違った風景が。海岸から、沖合の女岩まで砂の道が現れているのです。地元の人はー。「