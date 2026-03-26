巨人の阿部慎之助監督（４７）が２６日、阪神との開幕戦を前に決意表明。評価を覆すシーズンの幕開けを誓った。昨季８勝１７敗と大きく負け越した王者といきなり激突する今季の開幕カード。開幕投手にはドラフト１位・竹丸を指名。キーマンにはあえて名前を挙げず、新生ジャイアンツとして一丸で戦っていく覚悟を示した。前日会見では「タイガースは投打のバランスがしっかりしている」と阪神の印象を語り、「戦って感じるの