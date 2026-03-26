イル ビゾンテから、日本限定の特別なレザーコレクションが登場♡ブランドを象徴するスターモチーフをあしらったデザインは、上質なレザーにさりげない遊び心をプラス。バッグからウォレット、小物まで幅広く展開され、日常使いにもギフトにもぴったりなラインナップです。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた、新たな魅力に注目です。 星モチーフが映える限定デザイン 「STAR EMBOSSE