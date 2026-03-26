ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのクロスカントリースキーに出場した富山市出身の川除大輝選手と岩本美歌選手が、きょう、県庁を訪れ結果を報告しました。県庁で知事に結果を報告したのは、今月15日に競技を終えて帰国した川除大輝選手と岩本美歌選手です。3大会連続出場の川除選手は今大会、4種目に挑み、10キロクラシカルで4位と2大会連続のメダルにはあと一歩届きませんでした。一方、2大会連続出場となった