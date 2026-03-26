黒部市の武隈市長はきょう定例会見を開きました。自らのパワーハラスメントの有無などを調査する第三者委員会設置の方針を示していることについて、誰が委員を選定するかなどは「よく考える必要がある」と述べるにとどまりました。武隈市長は、市の管理職が対象のアンケートで半数以上が「市長からハラスメント行為を受けた」と答えたのに対し、調査を行う第三者委員会を設置する方針を、きのう示しました。しかし管理