東北ユースオーケストラの公演で朗読するのんさん＝26日、東京・赤坂のサントリーホール2023年に死去した坂本龍一さんが東日本大震災の被災地の若者らと立ち上げた「東北ユースオーケストラ」が26日、東京・赤坂のサントリーホールで演奏会を開いた。復興支援に尽力した坂本さんの思いを受け継いだ小学生から大学生までの80人超の団員らが力強い音を響かせた。演奏したのはYMOの「東風」を坂本さんと作曲家の藤倉大さんがオー