深刻化するアスリートへの誹謗中傷を解決するため、新たなプロジェクト「リスペクション」が始動しました。青山学院大学の陸上競技部・長距離監督の原晋さん（59）が共同代表を務めるプロジェクト「リスペクション」の始動会見が行われました。SNSでの誹謗中傷をしない、アスリートをリスペクトしやすい環境の創出などを目的としています。先日のミラノ・コルティナオリンピックでも、日本オリンピック委員会が1919件の悪質な投稿