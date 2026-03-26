ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なコスチュームを投稿した。青を基調とした肩出しウエアを着用。ファスナーをヘソの上まで大胆に下げ、98センチのバストを開放した。さらに胸元を広げて露出し、ウインクショットも披露。「好きになれ！」と呼びかけた。ファンやフォロワーからも「青色ぽち様大好きだああああ」「わーおビッグで最高」「エロ可愛い」「美しすぎる」