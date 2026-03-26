ことし2月のミラノコルティナオリンピック・フィギュアスケートで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手。日本時間25日、世界選手権の「ショートプログラム」に臨みました。現在チェコで行われているフィギュアスケートの世界選手権。初出場の中井亜美選手競技直前の練習では……オリンピックで成功させた大技トリプルアクセルを着氷します。迎えた、ショートプログラム本番。冒頭のトリプルアクセ