プロレスラーの山岡聖怜さんが、週刊SPA!（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。見応えのある豊満ボディをあらわにしました。【写真】強くてかわいい山岡聖怜さん山岡さんは女子プロレス団体「マリーゴールド」所属で、2025年1月にデビュー。デビュー5戦目で、初のタイトルマッチ挑戦でベルトを奪取し、スーパールーキーとして期待を集めています。今回は燃えたぎるパッションを封印。まだ19歳の山岡さんが少し背伸びして露天風呂デ