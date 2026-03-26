2月末、中東の火種はついに制御不能な大炎上へと至った。米国・イスラエルとイランの間で続く激しい軍事的応酬は、単なる二国間、あるいは陣営間の衝突という枠組みを完全に逸脱している。【漫画】カナダで出産、分娩台で待っているのに…仮眠から戻ってこない医師数時間後の「ひと言」に驚愕周辺諸国にはミサイルやドローンの破片、誤射による物理的被害が相次ぎ、市民の生活圏が戦場と化す惨状が広がっている。さらに、世界経