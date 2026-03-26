一部改良で大進化した「bZ4X」トヨタ初のBEV（バッテリー電気自動車）となる「bZ4X」。2025年10月に大幅改良が行われ、さらに進化した新型が発売されています。どのようなモデルなのでしょうか。bZ4Xは、2022年にデビュー。トヨタならではの電動化技術と実用性、そしてSUVらしい走破性を兼ね備えたBEVです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「“5人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）車名にある「bZ」