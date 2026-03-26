私はアンナ（30代）。もともと、あまり人付き合いを求めていません。家族と仕事のことで忙しく、人に割く時間がないからです。たとえ時間が空いても、うわべだけの「ママ友」ではなく、本当の友だちと過ごしたいと思っています。そういう意味では、タマキ（30代）は私にとって「ママ友」に分類される存在です。小・中学の同級生でしたが当時から親しかったわけではありません。けれども同じ「ママ」という立場に親近感を持ったのか