2026年1月、長岡市の住宅に侵入し現金を奪った強盗の罪に問われている男の裁判で、新潟地裁長岡支部は拘禁刑3年6カ月の判決を言い渡しました。 判決によりますと、長岡市の渡邊康廣被告(76)は2026年1月に市内の70代女性の住宅に侵入し、包丁で女性を脅し現金4万円を奪った罪などに問われています。渡邊被告は、初公判で起訴内容を認めて検察側は拘禁刑5年を求刑していました。 26日の判決公判で新潟地裁長岡支部の武見敬太郎