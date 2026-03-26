＜アクサレディス事前情報◇26日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞「優奈とは回りそうと想像していたけれど、3人そろうとは思わなかった。すごくビックリしました」。菅楓華は初日の組み合わせを見て、声を弾ませた。日章学園高出身の菅、同級生の荒木優奈、そして10学年先輩の柏原明日架。“日章トリオ”による同組が実現した。【写真】長女役？日章学園OGの柏原明日架同校には柏原のツアー初優勝時の写