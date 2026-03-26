＜前澤杯 MAEZAWA CUP事前情報◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）＞実業家の前澤友作氏が企画し、日本ゴルフツアー機構（JGTO）が共催する「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」の本戦（4月23日〜26日）が、観戦無料で開催されることが決まった。【写真】総額20億円超!?前澤杯のスーパーカーがヤバい同大会は「男子ゴルフ界に活気を」という理念のもと、プロアマ戦の参加チケットを販売し、その収益を賞金や運営に還元する“経済が回る大会