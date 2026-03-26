岐阜県中津川市の中央自動車道で26日夕方、仮設の中央分離帯にトラックが衝突しました。バリケードの破片などが広範囲に散乱しています。岐阜県警によりますと、中津川市落合の中央道・下り線で26日午後4時半すぎ、「仮設の中央分離帯に衝突した」などと、事故を起こしたトラックの男性運転手本人から110番通報がありました。事故でケガをした人はいませんでしたが、分離帯のそばに設置されていたバリケードなど