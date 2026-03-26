いよいよ27日に開幕するモータースポーツの最高峰、F1™日本グランプリ。26日は、三宅正治キャスターがここまで2戦見て、未来のレジェンドになるんじゃないか？そんなふうに感じている才能を見せた選手をご紹介します。これまで、F1界の90年代に君臨した“音速の貴公子”アイルトン・セナ。そして、それを追うように現れた“皇帝”ミハエル・シューマッハ。そして、この系譜を継ぐのが、キミ・アントネッリという選手です。“