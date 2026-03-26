東京・大田区で住宅火災があり、1人の遺体が見つかりました。26日午後3時過ぎ、大田区池上の住宅で「家から煙が出ている」と119番通報がありました。火元の2階建ての住宅で1階と2階、合わせて約90平方メートルが焼けていて、身元不明の1人の遺体が見つかったということです。消防車など39台が出動し、午後5時ごろ火はほぼ消し止められました。火事があったのは、東急池上線の池上駅から約400メートルの住宅街です。