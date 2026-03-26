ガソリン価格の乱高下は家計に影響を与えます。 【写真を見る】最強の燃費節約術「ふんわりアクセル」 発進5秒を意識してガソリン代が年1万円⤵⤵⤵ ドライバーがすぐにでも取り入れられる節約術があるといいます。 それが・・・ JAF熊本支部推進課松永教裕さん「〝ふんわりアクセル〟加速するときに燃料は一番消費するので少しでも消費しないためにゆっくりアクセルを踏む」 ふんわり