◇第98回選抜高校野球大会専大松戸8―3九州国際大付（2026年3月26日甲子園）専大松戸・吉田颯人（2年）が8回に放った試合を決める8点目の3ランは“歴史的”一発となった。吉田は「9番・DH」での出場。センバツで今大会から導入された指名打者が放つ第1号の本塁打となった。また、ベンチ入りが20人に増えて以降、背番号20の選手が放った初本塁打だった。また、センバツでの9番打者が本塁打を放つのは2017年盛岡大付の