南海トラフ地震臨時情報が発表された後に、新たな巨大地震が発生する確率の新たな試算を政府が公表し、確率が引き上げられました。試算は、過去の地震データの対象期間を広げるなどして計算し直したものです。その結果、南海トラフ巨大地震の臨時情報が発表されてから1週間以内に、マグニチュード8クラスの新たな地震が発生する確率が引き上げられました。「巨大地震注意」が発表された場合は、約0.4％から約1％に、「巨大地震警戒