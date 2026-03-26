赤沢経産相（中央）と会談した石油連盟の木藤俊一会長（左から2人目）ら＝26日午後、東京都千代田区石油連盟の木藤俊一会長は26日、赤沢亮正経済産業相に国家備蓄の追加放出を5月に始めるよう要請した。ホルムズ海峡の封鎖が続き、供給不安の長期化に懸念が出ているため。経産省での会談後、報道陣に明らかにした。政府は民間備蓄に続き26日に国家備蓄の放出を始めた。木藤氏は「それだけでは不足する」と指摘した。追加放出の