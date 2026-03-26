氷山が浮く海から観測機器を引き揚げるしらせ乗員＝26日、南極海・トッテン氷河沖（南極観測隊同行記者）【南極海＝南極観測隊同行記者】第67次南極地域観測隊（青木茂隊長）は26日、東南極・トッテン氷河沖での集中観測を終え、観測船「しらせ」で海域を離れた。今後は東経110度線に沿って海洋観測をしながら、オーストラリア西部・フリマントルに向かう。観測隊の帰国は4月6日の予定だ。67次隊はオーストラリアと南極を2往復