第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第４試合に登場した専大松戸のアルプス席では、野球部ＯＢの元銀行員で、昨年４月からコーチを務める昆野海翔さん（２５）が、選手の活躍を見守った。２０１６年に入り、主将も務めた。だが甲子園は遠かったという。卒業後は銀行員として融資などを担当。部員の成長を第一に考える持丸修一監督の考えに感銘を受け昨年、コーチとなった。内野守備・走塁のコーチとして、選手が納得する