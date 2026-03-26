2月に日本を訪れた外国人観光客は340万人を超え、2月としては過去最多を更新。そんな外国人観光客たちが、意外な場所で日本を満喫していました。26日午前10時、「イット！」取材班が訪ねたのは東京・港区にある美容室「assort tokyo」です。開店直後の店内を見ると、外国人客でほぼ満席。アメリカから来たという女性は、日本のトリートメントを初めて体験していました。トリートメントで仕上がったサラサラの髪に、満足げな表情を