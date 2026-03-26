カバーを付けたランドセルを持ち、交通安全を呼びかけるＪ１横浜Ｍの木村（クラブ提供）Ｊ１横浜Ｍは２６日、オリジナルデザインのランドセルカバーを神奈川県横須賀市内の小学校に通う新１年生約２２００人に配布すると発表した。昨年にホームタウン２０周年を迎えた記念プロジェクトの一環。ランドセルカバーには、クラブ公式キャラクター「マリノスケ」が手を挙げて横断歩道を渡る様子がデザインされている。横須賀市出身