歌手和田アキ子（75）が進行し、29日に40年の歴史に幕を閉じるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）の公式Xが26日、更新され、最終回の出演メンバーが発表された。Xには「レギュラー放送最終回」「3月29日の『#アッコにおまかせ！』に出演する準レギュラー」との書き出して、出演タレント名を列挙した。タレントは以下の通り。出川哲朗勝俣州和松村邦洋カンニング竹山陣内智則井戸田潤囲碁将棋見取り図ニューヨーク朝