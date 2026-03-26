ボートレース宮島の「中日スポーツ賞」は２６日、開幕した。山本景士郎（３８＝広島）は２、６号艇の初日２走を２、４着とした。後半６Ｒの道中は飯山晃三との３着争いに敗れたが「自分のミス。足はいいです。バランスが取れて中堅上位。追い上げが利いたように、レース足がいいし、伸びも出ていくまではないが余裕がある。自分のターンとスタートをするだけ」と舟足には納得している。２日目以降も要注目だ。