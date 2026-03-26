ボートレース平和島の「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」は２６日、予選２日目が行われた。香月大輝（２５＝福岡）は前半６Ｒに３号艇で出走し、差して今節初勝利。後半１１Ｒは２コースから差し旋回で２着を確保。初日５着の大敗を取り戻し予選を折り返す。タッグを組む１７号機に関しては「後半は回す調整をしてターン回りとか上向いていたと思います。伸びはもともと良かったし、全体的にまとまって