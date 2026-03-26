【モデルプレス＝2026/03/26】King ＆ Princeの永瀬廉が3月26日、都内で開催された映画「鬼の花嫁」公開前夜祭舞台挨拶に、共演の吉川愛、伊藤健太郎、片岡凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、池田千尋監督と共に出席。運命の出会いを明かした。【写真】キンプリ永瀬廉、運命の相手を直筆で告白◆永瀬廉、運命の出会い明かすイベントでは「運命の出会い」についてもトークを展開。吉川は「愛犬。私、ワンちゃんを飼って