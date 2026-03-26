第2回 讃岐葵会レクザムホール高松市玉藻町 能楽師を目指す研修生らによる発表会が26日、高松市で開かれました。 高松市の公益財団法人、松平公益会が創設100周年を記念して開いた発表会「讃岐葵会」です。 2025年に続き2回目の開催で、能の後継者を育成する京都能楽養成会に所属する研修生らが舞台に立ちました。 最初の演目「殺生石」では、研修生の浅井風矢さんが主役を。 物語の重要な役割