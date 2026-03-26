「ポケモンローカルActs 物産展」 高松三越(高松市内町) 高松三越で、地域の魅力を発信するポケモングッズが一堂に集まった催しが始まりました。 香川県のうどん県PR団として活躍する「ヤドン」の姿も！高松三越で26日始まった「ポケモンローカルActs 物産展」のオープニングセレモニーにはヤドンも駆けつけ、初日を祝いました。 会場にはヤドンのぬいぐるみやうどんなどがズラリと並び